В воскресенье, 15 декабря, в Днепре возле роддома обнаружили жуткую находку. Так, на земле лежало бездыханное тело мужчины. Предположительно, он лежал на холоде около 2 часов. Причину смерти предстоит выяснить судебным экспертам, передает "Информатор".

По предварительным данным, полицию вызвала дежурная акушерка - вероятно, она увидела труп в окно. Также приехала скорая помощь, которая засвидетельствовала смерть.

Мужчину обнаружили у теплотрассы. Следов крови вокруг него не было. В кармане куртки у умершего нашли очки в цветной оправе и мягкую игрушку. Его личность устанавливают.

Ранее сообщалось, что под Киевом двое мужчин провалились под лед, а также в Польше трагически умер украинец.