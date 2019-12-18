В Греции археологи нашли гробницы Микенской эпохи. Им примерно 3,5 тысячи лет. Об этом сообщает АР.

Археологи обнаружили две царские гробницы возле дворца Микенской эпохи в регионе Пелопоннес. Эти захоронения нашли под завалами камней и земли.

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В гробницах нашли золотое кольцо, печать и амулет с изображением древнеегипетской богини Хатор.

Ранее сообщалось о том, что в Китае обнаружили уникальный скелет.