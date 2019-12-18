В Греции обнаружили древние гробницы [ Редактировать ]
Фото: Greek Culture Ministry/AP
В Греции археологи нашли гробницы Микенской эпохи. Им примерно 3,5 тысячи лет. Об этом сообщает АР.
Археологи обнаружили две царские гробницы возле дворца Микенской эпохи в регионе Пелопоннес. Эти захоронения нашли под завалами камней и земли.
В гробницах нашли золотое кольцо, печать и амулет с изображением древнеегипетской богини Хатор.
Ранее сообщалось о том, что в Китае обнаружили уникальный скелет.
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