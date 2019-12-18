Необъяснимый феномен: челябинский метеорит напугал работников музея [ Редактировать ]
В Челябенске сотрудников Государственного исторического музея напугал один из экспонатов. Так, они заявил, что купол над фрагментом челябинского метеорита "самопроизвольно" поднялся. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь музея Айвар Валеев.
Напомним, метеорит упал на Землю в 2013 году.
В официальном акте указывается, что 14 декабря в 15:30 по местному времени бокс сам по себе открылся на глазах у смотрительницы музея. Сработала сигнализация на посту охраны, после чего на место пришли охранник, электрик и дежурная сотрудница. Затем купол закрыли при помощи пульта. Произошедшее также запечатлели камеры наблюдения.
"Поднять купол над метеоритом - это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, плюс сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол вот так взял и сам приподнялся", - пояснил Валеев.
Ранее сообщалось, что NASA нашли на Луне следы падения космического корабля.
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