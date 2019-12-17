В Китае обнаружили 5000-летний скелет с редкой формой карликовости. Об этом сообщает Live Science.

Останки были рядом со скелетами людей обычного роста, между 3300 и 2900 годами до нашей эры. У молодого взрослого обнаружили дисплазию скелета - этот медицинский термин охватывает целый ряд состояний, которые влияют на развитие костей. Заболевание редко встречается у современных лиц, но еще реже в археологических записях. Всего было выявлено 40 таких случаев.

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"Я думаю, что для нас важно признать, что инвалидность и различия встречались в прошлом, но они не обязательно имели негативные коннотации в социальном или культурном плане. Древние исторические тексты показывают, что такие люди, возможно, были почитаемыми в некоторых ситуациях", - сказал археолог из Университета Отаго в Новой Зеландии Сиан Хэлкроу

Раньше сообщалось о том, что в Харькове на детской площадке нашли труп. А также в Днепре трагически скончался сторож.