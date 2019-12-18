В Украине переходят на электронные студенческие [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, Кабинет министров Украины принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
По его словам, в 2020-2021 году будут введены электронные ученические и студенческие билеты.
"Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение "Дія", который уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать", - отметил Гончарук.
Ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают день студента в 2019 году.
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