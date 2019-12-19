Windows подготовила неприятное обновление [ Редактировать ]
Microsoft устроила неприятный сюрприз пользователям ОС Windows и браузера Chrome. Теперь пользователей оперативной системы переведут в обязательном порядке на браузер Edge, созданный на базе платформы Chromium. Об этом сообщает Windows Latest.
15 января 2020 года выйдет новое обновление ОС Windows 10 и браузер Edge появится у всех пользователей.
Это обновление появится у всех, у кого Windows 10 версии 1803 (April 2018 Update) и выше. Браузер Edge установится в фоновом режиме, и пользователи не смогут сохранить и продолжить пользоваться старой версией браузера Chrome.
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