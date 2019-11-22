Twitter сделало важное обновление [ Редактировать ]
Фото: technologyreview.com
В Twitter теперь можно скрывать комментарии. Об этом сообщили в официальном аккаунте соцсети.
Комментарии можно будет скрывать под своими публикациями. Эта функция уже работает с 21 ноября. Комментарии можно скрыть, но они не будут удалены.
Читайте также Microsoft выпустила важное обновление для Windows 10
Если ваш комментарий скроют, вы не получите уведомление об этом.
Ранее сообщалось о том, что злоумышленники могут следить через камеру смартфона
по теме
Prev Next
21 ноября 2019 16:56
Злоумышленники могут следить через камеру смартфона
Ваша камера на смартфоне Android может помочь злоумышленникам
21 ноября 2019 13:20
55-летняя модель похвасталась формами
55-летняя модель впечатлила яркими формами
20 ноября 2019 14:32
"Корова коротконогая": Ани Лорак жестко раскритиковали
Популярная певица Ани Лорак шокировала поклонников
19 ноября 2019 18:24
50-летняя Дженнифер Лопес ошарашила откровенным мини
50-летняя Дженнифер Лопес впечатлила поклонников
19 ноября 2019 16:02
"Странная поза": Ани Лорак шокировала поклонников
Популярная певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фото