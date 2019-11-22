В Twitter теперь можно скрывать комментарии. Об этом сообщили в официальном аккаунте соцсети.

Комментарии можно будет скрывать под своими публикациями. Эта функция уже работает с 21 ноября. Комментарии можно скрыть, но они не будут удалены.

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Если ваш комментарий скроют, вы не получите уведомление об этом.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленники могут следить через камеру смартфона