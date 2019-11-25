В Google Play более 800 приложений в опасности [ Редактировать ]
В Google Play более 800 приложений оказались в зоне риска. Об этом составили отчет компания по обеспечению кибербезопасности Check Point.
Среди затронутых приложений оказались такие, которые люди используют очень часто: Facebook, WeChat, Messenger, Instagram, AliExpress, TuneIn и SHAREit. В этих приложениях есть множество "дыр" в безопасности, которые находятся в самих приложениях.
Facebook оправдывается и сообщает, что это не проблема, так как данные между клиентом и сервером шифруются, поэтому злоумышленники не в состоянии обойти защиту.
Google старается заставить разработчиков исправить приложения.
Ранее сообщалось, что в Twitter можно скрывать комментарии, а также мы писали о том, что WhatsApp может "убить" ваш телефон.
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