В Google Play более 800 приложений оказались в зоне риска. Об этом составили отчет компания по обеспечению кибербезопасности Check Point.

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Среди затронутых приложений оказались такие, которые люди используют очень часто: Facebook, WeChat, Messenger, Instagram, AliExpress, TuneIn и SHAREit. В этих приложениях есть множество "дыр" в безопасности, которые находятся в самих приложениях.

Facebook оправдывается и сообщает, что это не проблема, так как данные между клиентом и сервером шифруются, поэтому злоумышленники не в состоянии обойти защиту.

Google старается заставить разработчиков исправить приложения.