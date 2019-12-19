Зеленский назначил нового постпреда Украины в ООН [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.
Отметим, Сергей Кислица с марта 2014 года работал заместителем Министра иностранных дел Украины и главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат.
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