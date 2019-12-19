Цьогоріч святкове містечко декорували за мотивами казки про Лускунчика

Головні різдвяні вогні країни сьогодні засяють на Софіївській площі столиці. О 19.00 там урочисто засвітять новорічну ялинку.

Висота лісової красуні понад 20 метрів, а прикрашають її 800 іграшок та понад три кілометри гірлянд. Цьогоріч святкове містечко декорували за мотивами казки про Лускунчика.

Хто не зможе ввечері завітати до середмістя - зарядитися різдвяним настроєм зможе біля свого дому, адже новорічні ялинки засяють сьогодні в усіх районах Києва.