На Софійській площі відкриють головну ялинку України [ Редактировать ]
Головні різдвяні вогні країни сьогодні засяють на Софіївській площі столиці. О 19.00 там урочисто засвітять новорічну ялинку.
Висота лісової красуні понад 20 метрів, а прикрашають її 800 іграшок та понад три кілометри гірлянд. Цьогоріч святкове містечко декорували за мотивами казки про Лускунчика.
Хто не зможе ввечері завітати до середмістя - зарядитися різдвяним настроєм зможе біля свого дому, адже новорічні ялинки засяють сьогодні в усіх районах Києва.
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