Федеральная служба безопасности России квалифицировала стрельбу в Москве как теракт. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В российской спецслужбе отметили, что стрелок действовал в одиночку.

Кроме этого в ФСБ заявили, что проникновения в здание спецслужбы не было.

Ранее мы писали о том, что в центре Москвы расстреливают прохожих.