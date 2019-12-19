Стрельбу в Москве квалифицировали как теракт [ Редактировать ]
Федеральная служба безопасности России квалифицировала стрельбу в Москве как теракт. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В российской спецслужбе отметили, что стрелок действовал в одиночку.
Кроме этого в ФСБ заявили, что проникновения в здание спецслужбы не было.
Ранее мы писали о том, что в центре Москвы расстреливают прохожих.
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