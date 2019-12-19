В четверг, 19 декабря, в центре Москвы, в районе Лубянки, на площади Воровского, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. По предварительным данным, пострадали два человека - сотрудники силовых ведомств. Об этом сообщает "РБК".

Стрельба произошла на парковке, прилежащие к месту происшествия улицы перекрыты. По данным Mash, в городе введен план "Сирена".

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Возле здания ФСБ слышны крики, стрельба, людей загнали в здания.

По неподтвержденным данным ранены 2 человека, это сотрудники ФСБ. В то же время, в "Ленте дня", ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщили, что есть один погибший. Предположительно, это сотрудник ГИБДД. Стрельба продолжается.

Также сообщается, что нападавших было трое, отстреливаться продолжает один из них.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Киевом стреляли по полицейским.