Стрельба в центре Москвы: преступник нейтрализован [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, в центре Москвы, в районе Лубянки произошла стрельба. Спустя некоторое время стрелка удалось нейтрализовать. Об этом сообщают российские СМИ.
Как сообщается, на данный момент его личность устанавливается.
"Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова у здания Федеральной службы безопасности.
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