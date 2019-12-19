В четверг, 19 декабря, в центре Москвы, в районе Лубянки произошла стрельба. Спустя некоторое время стрелка удалось нейтрализовать. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, на данный момент его личность устанавливается.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова у здания Федеральной службы безопасности.