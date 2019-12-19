Україною прокотилася хвиля протестів проти земельної реформи [ Редактировать ]
Сьогодні вкотре прокотилася Україною хвиля протестів аграріїв проти відкриття ринку землі. Фермери та селяни перекривали головні траси країни. Що говорили - дивіться далі.
На Запоріжжі аграрії перекрили Харківську трасу. Більш як сто людей щопівгодини рухалися пішохідним переходом, пропускаючи лише автобуси та карети "швидкої".
Тим, хто чекав у заторах, роздавали інформаційні листівки.
"Чтобы наша власть услышала. - А кого она услышит, вы думаете - в Киеве они сейчас что-то вас услышат? - Ну, мы будем надеяться!"
Поки що учасники акції впевнені - їхніх вимог не чують.
"На жаль, у нас є поки що один закон проголосований - законопроект 2178-10 і інших документів ми не бачимо. Є 4 тисячі поправок, які враховуються, не враховуються на жаль. Дуже швидко все приймається. Це ми бачимо на комітетах. І поки що інших документів ми не бачимо", - наголосив Олександр Могилевцев, фермер.
Фермери переконані - нова земельна реформа знищить економіку на селі.
"Если начинать рынок - это с малого количества выставления земли на продажу. Например, 100 га в одни руки. Мелкие фермеры - у них нет доступа к дешевым кредитам. По этому, нельзя сразу открывать рынок. Даже 10 тысяч, которые на сегодняшний день вроде как вчера было, там президент сказал - 10 тысяч, - это много. Это помощь агрохолдингам, которые в принципе уничтожат мелкий и средний бизнес", - переконаний Сергій Каліман, фермер.
Якщо до цього запорізькі фермери блокували рух на кілька годин, то сьогодні їхня акція тривала до вечора.
"После того как наведем порядок в стране. Увидим, что экономика не стагнирует, а развивается - можно идти вперед большими шагами. Тогда можно открывать и свободный рынок. Но государственную землю, на все века - сказать: нет по продаже! Это не государство, у которого нет своего банка земли", - зазначила Катерина Луценко, фермер.
На акцію протесту аграрії готові вийти й завтра. І обіцяють блокувати рух одразу на кількох ділянках Харківської траси.
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На Рівненщині близько ста фермерів перекрили міжнародну трасу "Київ - Чоп" поблизу села Федорівка. Утім, щоп'ятнадцять хвилин пропускали автівки. Мітингарі кажуть - змушені вдатися до радикальних дій, оскільки бояться, що землю скуплять олігархи.
"Теперішня модель - вона взагалі на фермера не націлена. Це не націлене на тих людей простих, це націлене на людей, які конкретно мають гроші і вони зацікавлені в капіталі, а земля - це унікальний капітал. Ми тут не потрібні, потрібна наша земля", - заявив Ігор Галуза, член фермерського господарства.
Учорашнє засідання аграрного комітету неабияк обурило фермерів. Мовляв, попри акції протесту, влада й надалі просуває невигідну модель земельного ринку. На їхню думку, реформу необхідно проводити поетапно.
"Це фізичні особи, спочатку - відкривається ринок землі, - мають право купувати фізичні особи 500 гектарів землі. Тоді має бути перехідний період, тоді можуть купляти вже юридичні особи. Це 5 тисяч гектарів в одне підприємство", - наголосив Віктор Щербачук, керівник правління Всеукраїнської аграрної ради у Рівненській області.
Фермери вивели на акцію і свою сільгосптехніку. Кажуть - готові їхати на тракторах до столиці, аби землю не розпродали.
"Це може бути просто спекуляція на землі. Да, ну чогось в багатьох державах Європи є обмеження, що землю може купувати той, хто дійсно працює на ній проживає в певній місцевості. Ну, давайте відверто - людина, яка володіє там стома тисячами гектарів землі і живе за кордоном, йому не буде цікаво, що буде відбуватися в Гощанському районі", - говорить Олег Левінський, фермер.
* * *
Найважливішу магістраль на півдні - трасу "Київ - Одеса" перекрили аграрії Одещини. Близько трьох годин вони блокували рух - лише іноді пропускали автівки. Протестувальники обурені тим, яким чином у профільному комітеті Верховної Ради розглядається законопроєкт про відкриття ринку землі. Фермери кажуть: це відбувається в горезвісному турборежимі - влада масово ігнорує поправки, які пропонує громадськість, тільки б швидше затвердити документ.
"Ще не дійшли до тої правки, а вже там написано: "відхилено", вже відхилено! Як це так? Що це за демократія? Це не демократія, це узурпація влади! Ми не це чекали від цієї влади, ми чекали від неї народовладдя, як і казав Зеленський. Але ж бачите: чи він не понімає, чи він не слухає народ?", - обурений Михайло Рубля, фермер.
Селяни кажуть: уже готуються безстроково перекривати дороги по всій країні.
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