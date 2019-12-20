Головна ялинка країни напередодні засяяла на Софійській площі столиці. Різдвяне дерево цьогоріч заввишки 31 метр - його зібрали з гілочок сосни та ялиці. Прикрасили іграшками у формі цукерок - їх на новорічній красуні майже тисяча. А ще - 5 кілометрів різнокольорових гірлянд. Уся конструкція важить понад 100 тонн. А витратили на неї 2 мільйони 700 тисяч гривень.

Навколо ялинки облаштували різдвяне містечко, дитячі атракціони, працює ярмарок. Новорічні святкування триватимуть до 13 січня.

"Ой, вона чарівна, вона така гарна. Я б хотіла бачити різнобарвну ялинку, тому що вона така казкова, дитяча, вона асоціюється з найкращими спогадами дитинства. Однак саме ця ялинка також прекрасна, тому що вона золота, вона світиться завжди і вона підходить до стилю Києва", - говорить Софія, гостя свята.

"31,8 метра. Діаметр знизу - 10. Пішло 400 сосни штук і десь 200-300 гілок. Ми тепер працюємо з лісництвами, і де в них йде просіка, де вони відбирають, вичищають дерева - ми забираємо ці гілки, і вони стають в нагоді. Мало того, ми їх ще потом переробимо на палети, так що кругообіг", - зазначив Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine.