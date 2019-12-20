В пятницу, 20 декабря, Кабинет министров Украины во время утреннего заседания проголосовал за запрет распространения лотерей в лицензионных условиях. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, исключена возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

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"Теперь заведения с игральными автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", - пояснил он.

Кроме того, премьер-министр дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов государственных лотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственная фискальная служба должна проверить их лицензии.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.