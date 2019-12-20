У суді розглядатимуть апеляцію підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета [ Редактировать ]
Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на запобіжний захід Андрієві Антоненку. Колишнього АТОвця підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета.
За даними слідства, чоловік допомагав іншій підозрюваній Юлії Кузьменко закладати вибухівку під машину журналіста. Суд відправив Антоненка під арешт на два місяці, захист оскаржує це рішення.
Нагадаємо, минулого четверга міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання п'ятьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. За даними МВС, це була диверсія з метою дестабілізації ситуації в Україні.
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