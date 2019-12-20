Провал голосования об игорном бизнесе: Зеленский жестко отреагировал [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на провал парламентом голосования о легализации игорного бизнеса. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети.
Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай ... те, - написал президент.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат.
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