Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на провал парламентом голосования о легализации игорного бизнеса. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети.

Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай ... те, - написал президент.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат.