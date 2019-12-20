В Белом доме заявили, что они уверены, новая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится. Однако сроков не называют, сообщает "Голос Америки".

"Я уверена, что он посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров относительно визита в Белый дом. Многие из них это сделали. Самое главное в отношениях американского президента с украинским это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Потом они встретились во время сессии Генассамблеи ООН и они могут продолжить говорить", - заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй.

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Она добавила, что Трамп больше поддерживает Украину, чем предыдущий президент Барак Обама.

"Но главное, что нужно знать об Украине и США это то, что президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, дал Украине 400 млн долларов для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора - России", - сказала Конуэй.

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