Визит Зеленского в США: в Белом доме сделали заявление [ Редактировать ]
В Белом доме заявили, что они уверены, новая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится. Однако сроков не называют, сообщает "Голос Америки".
"Я уверена, что он посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров относительно визита в Белый дом. Многие из них это сделали. Самое главное в отношениях американского президента с украинским это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Потом они встретились во время сессии Генассамблеи ООН и они могут продолжить говорить", - заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй.
Она добавила, что Трамп больше поддерживает Украину, чем предыдущий президент Барак Обама.
"Но главное, что нужно знать об Украине и США это то, что президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, дал Украине 400 млн долларов для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора - России", - сказала Конуэй.
Раньше сообщалось о том, что Джулиани опубликовал информацию о поездке в Киев. А также смотрите, когда состоится голосование по импичменту Трампа.
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