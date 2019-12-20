В пятницу, 20 декабря, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 174 случилось ДТП. Известно, что в аварии столкнулись легковой автомобиль Skoda и КамАЗ. Происшествие обошлось без жертв, передает "Информатор".

По предварительной информации, КамАЗ двигался в сторону Сурско-Литовского, легковушка выезжала со стороны Мирного. На перекрестке произошло столкновение, его причины выясняет полиция.

В Skoda находился младенец, он был зафиксирован в люльке и не пострадал. Другие участники аварии от госпитализации отказались. Место аварии оградили конусами, проезд не затруднен.

Ранее сообщалось, что под Черниговом произошло смертельное ДТП, а также в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать.