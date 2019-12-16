В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать [ Редактировать ]
В воскресенье, 15 декабря, в Киеве на улице Максимовича произошло ДТП. Так, нетрезвый водитель протаранил шлагбаум жилого комплекса и пытался убежать. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По предварительной информации, водителя остановила охрана и жильцы дома, после чего мужчина начал им угрожать и применять силу. Когда приехала полиция, нарушитель представился помощником первого заместителя главы СБУ.
"Назвал свою фамилию - Саглай. Полиции пообещал, что все "порешает", и за вождение в нетрезвом виде и умышленное уничтожение имущества ему абсолютно ничего не будет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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