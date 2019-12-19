В Черниговской области на автодороге "Копти-Глухов-Бачевск" случилось ДТП. В страшной аварии погибли 3 человека, еще 14 пострадали. Прокуратура сообщила о подозрении водителю автобуса, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, передает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Как сообщили в ГПУ, водителю сообщили подозрение по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП погибли трое пассажиров автобуса, еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения", - сообщили в ГПУ.

Ранее сообщалось, что под Черниговом грузовик столкнулся с автобусом, а также в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать.