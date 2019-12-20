Де відсвяткувати Новорічну ніч за кордоном чи в Україні? Де зустрічатимуть українці Рік Миші і скільки це коштуватиме, підраховувала Христина Гашенко

Гірське селище Славське. Сотні будинків, готельних комплексів та невеликих котеджів - усе для туристів. Найбільше любителів українських Карпат приїзджає в новорічні - різдвяні свята. Такий час у Славську називають сезоном. То ж ціни зростають в рази. В цьому готелі номери на Новорічну ніч розкупили ще наприкінці жовтня.

"Найдорожчий номер буде люкс, 3800 і найдешевший 2400 у нас входить проживання і сніданки у вартість номера. І додатково ми беремо по 2 тисячі грн з особи то новорчіний бенкет і програма. У нас буде цікава програма в енокняжому стилі", - говорить Юлія Семків, адміністратор готелю.

Найбільше українськими Карпатами цікавляться кияни, одесити та жителі Дніпра. Натомість жителям західної України довподоби цьогоріч Європа. Гарячі піски Єгипту та Еміратів замінили Угорщина, Австрія Італія та Франція. У турагенціях підрахували: новорічні тури за кордном значно дешевші від поїздок в Карпати. Одна із причин - їх можна бронювати ще із вересня. Це і здешевило подорож у Європу щонайменше на 25%.

"Якщо рахувати мінімальний бюджет три тисячі на особу тур у Європу, то на сьогодні сама мінімальна вартість туру в Україну це є 2, 500 грн. На дві ночі. Тобто не враховуючи новорічного святкування яке не входить в ціну, харчування не входить і будь які екскурсії за власні кошти. Тобто це получається тур Україною орієнтовно чотири тисячі грн на одну особу", - говорить Марта Янішевська, менеджер з туристичних послуг.

Дві тисячі гривень - середня ціна святкування Новорічної ночі у львівських реставраціях. У кожному закладі пропонують нове меню та спеціальну програму.

"Ми пропонуємо галицьку кухню, будуть фірмені сири входити, м'ясні різні нарізки, так в основні блюда будуть входити рибні та м'ясні наші страви. будуть входити різні конкурси, буде музикальний гурт, буде діджей, ведучий, буде львівська забава", - говорить Остап Куцір, адмінстратор закладу одного із львівських ресторанів.

Втім цьогоріч львівської забави не усім до смаку (або до душі). Якщо у цей час минулого року місця на Новорічну ніч у ресторанах були заброньовані на 80 % то цього - лише на половину.

"Це стосується не тільки ресторанів це стосується і готелів, купа вільних місць. Ресторації Львова на Новий Рік це 60% туристів. Туристів стало менше, в готелях багато вільних місць. Відповідно це напряму пов'язано із продажем ресторанів", - говорить Тетяна Гончаренко, готельяр, директор з маркетингу однієї із мережі львівських ресторацій.

Одна із причин - безвіз та дешеві лоукости у Європу, кажуть аналітики.

До святкування Нового Року залишається більше двох тижнів. Ресторатори сподіваються, львівська святково- новорічна атмосфера все таки привабить туристів. І вільних місць в залах ресторанів та пабів 31 грудня не буде.