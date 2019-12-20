Зеленский встретился с новым послом Украины в США [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Известно, что во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений.
"Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - добавили в пресс-службе.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат.
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