Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Известно, что во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений.

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"Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - добавили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат.