В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом прем'єр міністр Украини Олексій Гончарук розповів про відкриття ринку землі, легалізацію грального бізнесу і зміцнення гривні.

Що буде з гральним бізнесом та в якому форматі влада планує його легалізувати?

Дивіться, що відбувалось в Україні були заборонені ці азартні ігри, але, користуючись різними схемами, прикриваючись рішеннями судів, різними папірцями, гральні автомати намагалися вдавати із себе лотереї. Це фарс, але минула влада надавала перевагу не помічати його. Колли прийшла нова влада, ми майже одразу розробили законопроект, який повинен був упорядкувати це питання. Хотіли домовитися про те, як це має виглядати цивілізовано: поприбирати з вулиць гральні автомати. Адже питання не втому, що це гральні автомати, а в тому, яке горе створюють вони навколо. Це місця концентрації конфліктів, куди люди приносять свої останні гроші.

Як легалізувати все це?

В цивілізованих країнах є формат "казино", які знаходяться в готелях, не на вулицях, тобто людині іде з роботи чи університету не проходить повз цей заклад, не бачить яскравих вітрин. Це такий собі елітарний вид відпочинку. Їх має бути така кількість, аби це не стимулювало масово людей займатися цими азартними справами. Більш того, за цим не повинно бути шахрайства, автомати повинні бути правильно налаштовані. Сьогодні тисячі таких закладів по Україні було закрито. Якщо вони будуть відкриватися, ми будемо наступати ще і ще.

Чи готовий уряд відкласти земельне питання і не чіпати у найближчі роки?

За іронією долі ті люди, які зараз виступають проти ринку землі впродовж декількох років керували країною.І та "економічна криза", про яку вони так багато говорять виникла саме через ті обмеження, які існують зараз.

Говорячи про конкретно ринок землі: в жодній цивілізованій країні зараз людині не заборонено розпоряджатися свою власністю. Питання саме в тому, щоб не забороняти людині розпоряджатися своєю власністю. В існуючій земельній реформі купівля земля іноземцям заборонена.

Спочатку буде ухвалений закон без продажу іноземцям землі, а потім відбудеться референдум і якщо буде вирішено продавати землю іноземцям, то закон буде дороблятися, так?

Так.

Деякі експерти говорять про те, що через зміцнення гривні у нас іде невиконання бюджету. Як ви це можете прокоментувати.

Зміцнення гривні дійсно відбувається. Ми пов'язуємо це з тим, що державі почали довіряти значно більше. Це правда, що гривня значно зміцнилася, це значно зменшило надходження до бюджету. Тому уряд робить все для того, аби зменшити шкоду від цього ефекту. Це ніяк не стосується соціальної сфери: пенсії, зарплати, соціальні виплати точно будуть виплачені. На це є гроші.

Отже, що буде з транзитом? Чи буде транзит із першого січня? Або вже зараз варто готуватися до негативного сценарію?

Нам, як країні потрібен цей транзит, тому що це дозволить нам значно зменшити ціну для споживачів. Ми робитимемо все можливе для цього. На цю зиму ми зробили все, аби у непередбачуваному випадку ціна для українців залишилася такою ж, і вона, до речі, менша, ніж у минулому році. Я думаю, що по перемовинам вже цього тижня будуть перші новини, можливо, завтра з'явиться конкретна інформація про це.