Сто днів Антикорупційного суду: за що хвалять і критикують? [ Редактировать ]
Сто днів Антикорупційному суду! Роками наші політики боролися за його створення, дехто - протидіяв, а от вже місяці - він працює. Але де ж вироки? Та долю яких топ-корупціонерів зараз вирішують судді? Усі подробиці далі - в Інни Томіної.
Тут аналізують докази сторін у справах на мільярди гривень. Саме цим замаймаються судді Антикорпційного суду. Чи є результат за перші сто днів роботи? За що хвалять і критикують новий суд? І чи вже були протести невдоволених? - йдемо питати у самих служителів феміди
Загалом тут трудиться майже чотири десятки людей у мантіях. Тобто суддів мало, а роботи - море. За три місяці до Антикорсуду надійшло уже понад три тисячі справ.
Через щільний графік засідань і велику навантаженісь - на зустріч потрапляємо не одразу. І не в загальний суд, в апеляцію
Вона суддя зі десятирічним стажем. Інна Калугіна до роботи в новій структурі, жила і працювала в Запоріжжі. Каже, слухати справи про побутовий кримінал - це одна категорія. Геть інша щодо топ-корупціонерів.
"Як правило це багато томні справи. У нас є справа, зараз вона в першій інстанції, яка складається з 250 томів. Це дуже великий об'єм. В апеляційній палаті є кримінальна справа стосовно відомого нам всім мера міста, це теж буже великий обєм матеріалу який треба вивчати", - говорить Інна Калугіна, суддя Апеляційноі палати Вакс.
Це суддя говорить про справу мера Одеси Геннадія Труханова. У провадженні йдеться про махінації під час купівлі приміщення для мерії. Сума збитків для держави майже 200 мільйонів гривень. Одеська Феміда Труханова виправдала. А от столична це рішення переглядає. Загалом, на сьогодні суд по суті розглядає 140 справ. Поки є два обвинувальних вироки. Покарання - штраф судді у 50 тисяч гривень. За неправду в декларації.
"Ця справа про суддю, якщо я не помиляюся, два роки валялася в Солом'янському суді, два роки. В антикорупційному суді пройшло, здається, три засідання, при чому перше було підготовче, друге слухання по суті і третє вже оголошення рішення. Все за два місяці правда, але вибачте, два роки нічого і три засідання і зразу рішення, тобто це все-таки інша зовсім якість", - говорить Андрій Боровик, виконавчий директор ТІ "Україна".
Серед проблем, які гальмують роботу, судді називають плутатину з підслідністю. Це коли до них надходять так би мовити "непрофільні" матеріали.
"Наприклад суд неправильно визначив: суб'єкт справи наприклад не наш, який не відноситься до топ-посадовців. Такі питання теж доводиться вирішувати і на даному етапі їх ще багато", - пояснює Інна Калугіна, суддя Апеляційноі палати ВАКС.
Загалом висновки апеляційної палати - як останній щабель остаточного вердикту. Цього тижня, приміром, тут успішно оскаржив свій домашній арешт фігурант справи короля контрабанди - Вадима Альперіна - чиновник столичної митниці Сергій Тупальський. І вийшов на волю.
На волі і сам одеський бізнесмен. Ще на початку місця його відпустили під заставу в 70 мільйонів гривень.
Так само за мільйонні застави ходять на свободі, хоч і в статусі підозрюваних, депутат Ярослав Дубневич та мер Львова Андрій Садовий. У списку підзаставних віп-підозрюваних - і колишній нардеп, будівельний барон Максим Микитась.
Ось тут в його маєтку під Києвом минулого тижня ДБР проводило обшук.
Микитася звинувачують у цілій низці злочинів, зокрема у оборудці з квартирами для військових Нацгвардії. Тут ще вибухнув скандал з "Укрбудом". Колишній підлеглий пана Микитася прямо звинуватив його у розтраті грошей компанії на вибори, шикарний автопарк та літаки. Щоправда, поки Микитасю у цих злочинах - підозри не оголошували. Сам він це теж не коментує:
І всі ці корупційно-судові історії лише починаються. З нового року триватимуть нові слухання і щодо екс-очільника ДФС Романа Насірова. Його справа - вже на розгляді, і прикритися картатою ковдрою - навряд чи вдасться.
"Справа Насірова зайшла, дякуючи законодавцям. Вони змінили законодавство і тепер справа Насірова, там здається 700 сторінок, якщо я не помиляюся, обвинувального вироку і тільки половину прочитали за півтора року, змінили законодавство прочитали стисло за 10 хвилин все. Тобто тепер справа буде розглядатися чи вже розглядається по суті", - пояснює Андрій Боровик.
Загалом перші місяці роботи Антикорсуду експерти оцінили, як обнадійливі. Але коли ж будуть "гучні посадки", на які чекають українці? - Прогнозувати не беруться ні експерті, ні самі судді.
"Це залежить дуже сильно від якості роботи слідчих органів", - вважає Інна Калугіна.
"Я думаю, що все ж таки верховенство права має прерогативу перед бажанням багатьох людей в цій країні побачити посадки. Але посадки ні за що - вони будуть призводити до того, що людей просто будуть випускати. Через декілька років будемо отримувати ще купу справ в Європейському суді з прав людини. Те що й так Україна там один з лідерів", - говорить Андрій Боровик.
А наступного року до цих гучних справ можуть додатися поховані раніше. Коли запрацює закон про спецконфіскацію.
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