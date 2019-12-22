В воскресенье, 22 декабря, в Украине стартовали первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 23 регионах государства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Образовали 119 территориальных избирательных комиссий. Теперь проголосовать могут почти 420 тысяч избирателей в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ.

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"С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 14 фактов, подкупом избирателей – 5 и фальсификацией избирательных документов – 4 факта. 7 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в сообщении.