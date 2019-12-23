В Киеве из-за сильного столкновения авто перевернулось на крышу возле АЗС [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, в Киеве, на улице Полярной произошло сильное ДТП. Об этом пишет dtp.kiev.ua в Facebook.
Так, столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции. На месте работают спасатели и медики.
В результате аварии есть пострадавшие, однако на данный момент информация уточняется.
Ранее сообщалось, что Mitsubishi "влетел" в мужчину и женщину, а также в Днепре произошло тройное ДТП.
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