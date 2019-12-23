В понедельник, 23 декабря, в Киеве, на улице Полярной произошло сильное ДТП. Об этом пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции. На месте работают спасатели и медики.

В результате аварии есть пострадавшие, однако на данный момент информация уточняется.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi "влетел" в мужчину и женщину, а также в Днепре произошло тройное ДТП.