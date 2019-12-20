В Днепре произошло тройное ДТП, пострадал ребенок [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, на выезде из Днепра случилось ДТП. Известно, что в аварии столкнулись Nissan, Mitsubishi и Toyota. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что в автомобиле Mitsubishi ехала семья с ребенком. Их госпитализировали с места происшествия. Жизни ребенка ничего не угрожает. Также госпитализировали водителя Nissan.
По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi стоял на светофоре, а его протаранил автомобиль Nissan. В результате первого выкинуло на встречную полосу движения и он задел Toyota. Детали выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Львовом водитель насмерть сбил пешехода, а также в Запорожье маршрутка "влетела" в столб.
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