В четверг, 19 декабря, на выезде из Днепра случилось ДТП. Известно, что в аварии столкнулись Nissan, Mitsubishi и Toyota. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что в автомобиле Mitsubishi ехала семья с ребенком. Их госпитализировали с места происшествия. Жизни ребенка ничего не угрожает. Также госпитализировали водителя Nissan.

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi стоял на светофоре, а его протаранил автомобиль Nissan. В результате первого выкинуло на встречную полосу движения и он задел Toyota. Детали выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Львовом водитель насмерть сбил пешехода, а также в Запорожье маршрутка "влетела" в столб.