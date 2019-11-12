Сколько будут отдыхать украинцы / Фото: snova-prazdnik.ru

Новогодние праздники в Украине продлятся с 25 декабря до 1 января, за исключением нескольких дней.

Новый год 1 января в 2020 году будет в среду, в средине рабочей недели. Но Кабмин перенес рабочие дни.

С понедельника, 30 декабря, - на субботу, 21 декабря;

со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря.

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25 декабря католическое Рождество - это официальный выходной. Новый год 2020 в Украине получается четыре официальных выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

Также, рекомендуется перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Ранее сообщалось о том, как будут отдыхать украинцы.