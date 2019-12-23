В понедельник, 23 декабря, в Днепровском районе Киева в Гидропарке случилась стрельба. Так, неизвестный на сером Volkswagen Passat стрелял в Toyota и скрылся в сторону моста Патона. По предварительной информации от полиции, водителя Toyota убили, передает "Информатор".

Полиция ввела специальную операцию "Сирена". На вид нападавшему 30-40 лет, лицо закрыто банданой, высокий. Мужчина вооружен. Водитель Toyota, в которую стреляли, находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во Львове обстреляли пассажирский автобус, а также в центре Киева произошла жуткая стрельба.