Президента Бразилии госпитализировали [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, в столице Бразилии госпитализировали президента Жаира Болсонару после того, как упал в своей резиденции. Об этом сообщает Reuters.
Болсонаро доставили в больницу для пристального осмотра.
"Осмотр не выявил каких-либо проблем", - говорится в сообщении.
Президент Бразилии будет находиться в больнице вооруженных сил под наблюдением в течение 6-12 часов.
Ранее мы писали о том, что мужа Елизаветы II госпитализировали.
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