В понедельник, 23 декабря, в столице Бразилии госпитализировали президента Жаира Болсонару после того, как упал в своей резиденции. Об этом сообщает Reuters.

Болсонаро доставили в больницу для пристального осмотра.

"Осмотр не выявил каких-либо проблем", - говорится в сообщении.

Президент Бразилии будет находиться в больнице вооруженных сил под наблюдением в течение 6-12 часов.

Ранее мы писали о том, что мужа Елизаветы II госпитализировали.