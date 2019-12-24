Перезапуск Госбюро расследований: Зеленский подписал закон [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Об этом говорится в карточке законопроекта №2116 на сайте парламента.
Это подразумевает увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей сразу же после того, как закон вступит в силу.
Теперь Госбюро расследований будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом.
Если сейчас руководителя ГБР и его заместителей назначают по результатам конкурса, и они должны вместе принимать важные решения, то согласно этому закону директор ГБР сам назначает себе трех заместителей и определяет их обязанности.
При доработке документа ко второму чтению установили, что президент будет определять организационную структуру Госбюро расследований.
Кроме того, президент получил право уволить директора ГБР в таких случаях:
- заявление по собственному желанию,
- назначение на другую должность,
- 65-летний возраст,
- состояние здоровья,
- недееспособность,
- уголовное/коррупционное преступление,
- прекращение украинского гражданства,
- смерть,
- необоснованные активы.
Кроме того, в список причин для увольнения добавили пункт "вывод Дисциплинарной комиссии о грубом нарушении правил профессиональной этики".
По таким же причинам директор ГБР может уволить своих заместителей.
Законом усиливается парламентский контроль за деятельностью Госбюро расследований. Верховная Рада раз в год будет заслушивать отчет директора ГБР о результатах деятельности органа за год. По итогам обсуждения депутаты утверждают отчет и признают работу директора ГБР удовлетворительной или неудовлетворительной - а это основание для увольнения. Кроме того, по крайней мере треть состава ВРУ (150 депутатов) могут в любой момент инициировать внеочередной отчет директора Госбюро.
Директор Госбюро расследований назначается президентом по представлению конкурсной комиссии. Такую комиссию оставили в составе девяти человек, как и было определено ранее: по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров, утвержденные правительством.
Перечень международных организаций, которые смогут подавать кандидатуры, утвердит Министерство иностранных дел. Сроки организационных процедур прописаны в законопроекте.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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