Коммуналка в Украине снизится - Гончарук [ Редактировать ]
Сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки, - говорится в сообщении.
Гончарук отметил, что по предварительным данным, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%.
"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах", - добавил глава Кабинета министров.
Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.
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