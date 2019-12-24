Помощь сиротам и детям с инвалидностью: выплаты увеличили [ Редактировать ]
Кабинет министров увеличил размер пособия социальной помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба правительства.
В 2020 году возрастет размер пособия на одного человека будет составлять на более чем 1000 грн/мес.(с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. А также на более чем 3000 грн/мес. (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
"Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста",- добавил Гончарук.
Ранее мы писали о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году.
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