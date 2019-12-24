Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение. Об этом он заявил во время заседания Совета развития общин и территорий.
Глава государства уволил глав Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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