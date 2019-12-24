Освежители воздуха опасны для здоровья - врачи [ Редактировать ]
Освежители воздуха пользуются спросом среди многих людей. Однако, врачи выяснили, что эти ароматизированные спреи приносят больше вреда, нежели пользы. За вкусным запахом прячутся множество токсичных химических веществ, таких как фенол, формальдегид и фталаты, пишут aif.ru.
В закрытом помещении все эти канцерогены с легкостью проникают в организм через легкие и даже нашу кожу. При повышенной чувствительности организма головная боль и аллергическая реакция в виде насморка и чихания будет обеспечена.
Кроме того, в составе освежителей можно найти бензонат натрия - Е211, и нитрит натрия - Е250. Эти ядовитые добавки даже могут вызвать мутацию ДНК.
Ранее сообщалось, чем опасны консервированные овощи.
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