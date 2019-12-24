Росія показала технологічне досягнення. Там успішно випробували можливість повної ізоляції "Рунету" від глобальної мережі.

Тестовий запуск "суверенного Рунету" показав, що оператори готові до виконання тамтешнього закону про ізоляцію у разі потреби. У рамках навчань фахівці перевірили "можливість перехоплення абонентського трафіку і розкриття інформації про абонента, а також блокування послуг зв'язку для абонентів". Законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури до Держдуми Росії внесли у грудні минулого року.

Попри деяке громадське обурення та вуличні акції протестів, закон був ухвалений, і 1 листопада цього року набув чинності.