Росія показала технологічне досягнення [ Редактировать ]
Росія показала технологічне досягнення. Там успішно випробували можливість повної ізоляції "Рунету" від глобальної мережі.
Тестовий запуск "суверенного Рунету" показав, що оператори готові до виконання тамтешнього закону про ізоляцію у разі потреби. У рамках навчань фахівці перевірили "можливість перехоплення абонентського трафіку і розкриття інформації про абонента, а також блокування послуг зв'язку для абонентів". Законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури до Держдуми Росії внесли у грудні минулого року.
Попри деяке громадське обурення та вуличні акції протестів, закон був ухвалений, і 1 листопада цього року набув чинності.
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