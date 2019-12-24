На глазах у всей семьи убили мэра [ Редактировать ]
Мэра мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере, сообщает "Униан".
На семью напала группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он скончался от полученных ранений.
Также был убит его зять - работник налоговой службы города Хавьер Терреро.
Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли мужчину в авто.
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