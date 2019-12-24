Мэра мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере, сообщает "Униан".

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На семью напала группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он скончался от полученных ранений.

Также был убит его зять - работник налоговой службы города Хавьер Терреро.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли мужчину в авто.