В среду, 25 декабря, в Украину придет зима с морозами и мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Днем в большинстве областей дожди и похолодает до 3-6 градусов. В западных областях дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0…3° градуса. Основательные морозы, как прогнозируют синоптики, придут в Украину ближе к концу недели.

Ранее мы писали о том, что синоптики ошарашили украинцев резкой сменой прогноза погоды.