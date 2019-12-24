В Украине резко похолодает [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В среду, 25 декабря, в Украину придет зима с морозами и мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Днем в большинстве областей дожди и похолодает до 3-6 градусов. В западных областях дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0…3° градуса. Основательные морозы, как прогнозируют синоптики, придут в Украину ближе к концу недели.
Ранее мы писали о том, что синоптики ошарашили украинцев резкой сменой прогноза погоды.
по теме
Prev Next
20 декабря 2019 15:30
Погода в Киеве установила три температурных рекорда
В четверг, 19 декабря, в Киеве было установлено три температурных рекорда
14 декабря 2019 06:00
Погода на 14 декабря: синоптики удивили прогнозом
В субботу, 14 декабря, погода в Украине будет дождливой, но теплой
21 декабря 2019 13:00
Украинцев предупредили об опасности
Синоптики рассказали об ухудшении погодных условий
17 декабря 2019 17:08
Погода в Киеве побила установленный рекорд
В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд