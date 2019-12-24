І ще одна кримінальна історія. Стали відомі подробиці вчорашнього вбивства підприємця у столичному Гідропарку. Бізнесмен 1978 року народження перебував на задньому сидінні власного авто разом із подругою.

Кілер, який теж приїхав на машині, вистрілив у жертву одинадцять разів і втік з місця злочину. Пізніше він спалив автівку під мостом Патона. Цю пожежу навіть зафільмували свідки. Жінка, яка була із жертвою не постраждала.