Убивство у столичному Гідропарку: поліція з'ясувала подробиці [ Редактировать ]
І ще одна кримінальна історія. Стали відомі подробиці вчорашнього вбивства підприємця у столичному Гідропарку. Бізнесмен 1978 року народження перебував на задньому сидінні власного авто разом із подругою.
Кілер, який теж приїхав на машині, вистрілив у жертву одинадцять разів і втік з місця злочину. Пізніше він спалив автівку під мостом Патона. Цю пожежу навіть зафільмували свідки. Жінка, яка була із жертвою не постраждала.
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