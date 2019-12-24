Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс национальной валюты гривны слишком высокий, а Национальный банк придерживается консервативного уровня учетной ставки. Об этом он сказал на пресс-брифинге в Киеве.

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"Курс, по моему мнению, при всем уважении к политике НБУ, очень сильный, и он вредит экспортерам. То же самое с учетной ставкой... По моему мнению, учетная ставка слишком высока, слишком консервативна", - сказал министр.

По мнению Милованов, при инфляции на уровне 4-5% учетная ставка должна быть больше на несколько процентов, а не на 10%.

Раньше сообщалось о том, что в Минэкономики назвали главное условие для доллара по 20 гривен.