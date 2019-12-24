Во вторник, 24 декабря, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще два - пострадали. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Один человек погиб и двое пострадали. Тяжелое лобовое ДТП с пострадавшими в Киеве на Чапаевке. Столкнулись Хюндай Туксон и Опель. В Туксоне молодой мужчина лет 30 без признаков жизни. Пробка с обеих сторон около 1 километра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Одессой микроавтобус насмерть сбил пешехода, а также в Николаеве таксисты устроили страшное ДТП.