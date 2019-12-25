Известная певица Ани Лорак, которая недавно поразила фанатов невероятным образом, показала новое фото. Снимок, где звезда предстала в новом имидже появился на ее странице в Instagram.

Так, на фото певица запечатлена в нежном платье с оголенными плечами. Также, артистка удивила поклонников новой стрижкой.

Фото: instagram.com/anilorak

Фанаты оценили невероятный образ Ани Лорак. Они "завалили" комментарии теплыми словами и комплиментами.

"Красотка", "Богиня", "Просто огонь!", "Умереть от этой красоты!", "Красавица просто", "Дива", - написали юзеры социальной сети.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе.