41-летняя украинская певица Ани Лорак в новом клипе на песню "Мы нарушаем" похвасталась формами в открытых наядах. Соответсвующий ролик появился на странице Каролины в YouTube.

Режиссером клипа стал Алан Бадоев, а автором слов выступила сама певица.

В кадре Лорак предстала в провокационном наряде, оголив грудь и ягодицы. Исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру и точеную талию.

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Поклонники активно комментируют новый ролик:

"Ну, возможно клип не несет никакого смысла, но он посвящен офигенной фигуре Лорак, мне аж плохо было. Также это ответ мужу, посмотри, что ты потерял", "Клип очень красивый, Каролина очень красивая, но песня не очень", "О чем клип?", "Мне не понравился ни клип, ни песня. Песня ни о чем".

Ранее Ани Лорак похвасталась формами в полупрозрачном наряде.