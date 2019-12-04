Ани Лорак оголила грудь в новом видео [ Редактировать ]
41-летняя украинская певица Ани Лорак в новом клипе на песню "Мы нарушаем" похвасталась формами в открытых наядах. Соответсвующий ролик появился на странице Каролины в YouTube.
Режиссером клипа стал Алан Бадоев, а автором слов выступила сама певица.
В кадре Лорак предстала в провокационном наряде, оголив грудь и ягодицы. Исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру и точеную талию.
Поклонники активно комментируют новый ролик:
"Ну, возможно клип не несет никакого смысла, но он посвящен офигенной фигуре Лорак, мне аж плохо было. Также это ответ мужу, посмотри, что ты потерял", "Клип очень красивый, Каролина очень красивая, но песня не очень", "О чем клип?", "Мне не понравился ни клип, ни песня. Песня ни о чем".
Ранее Ани Лорак похвасталась формами в полупрозрачном наряде.
по теме
Ани Лорак похвасталась формами в полупрозрачном наряде (фото)
41-летняя украинская певица Ани Лорак показала новое фото и поразила поклонников
Тина Кароль набила тату в честь нового клипа (видео)
В четверг, 21 ноября, украинская артистка Тина Кароль представила новый клип
Леся Никитюк постарела на 30 лет (фото)
Никитюк шокировала поклонников внешним видом
Расстрел авто в Киеве: крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент
Прибежал с просьбой о помощи: знаменитого актера жестоко избили
Популярного актера избили в его квартире в Москве