Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно подверглась жесткой критике, показала поклонникам новое фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

"Все будет так, как хочешь ты! Вся вселенная помогает доброму, отважному сердцу!", - написали артистка в описании.

Фото: instagram.com/anilorak

Фанаты пришли в восторг от женственного образа Каролины и "засыпали" певицу массой комментариев.

"Очень красивая", "Любуюсь всегда", Дива!", "Красавица наша", "Выглядите невероятно красиво", "Богиня!", - написали подписчики.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе.