Ани Лорак поразила фанатов невероятным образом [ Редактировать ]
Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно подверглась жесткой критике, показала поклонникам новое фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.
"Все будет так, как хочешь ты! Вся вселенная помогает доброму, отважному сердцу!", - написали артистка в описании.
Фото: instagram.com/anilorak
Фанаты пришли в восторг от женственного образа Каролины и "засыпали" певицу массой комментариев.
"Очень красивая", "Любуюсь всегда", Дива!", "Красавица наша", "Выглядите невероятно красиво", "Богиня!", - написали подписчики.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе.
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