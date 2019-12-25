На Рождество в Украине прогнозируется осложнение погодных условий. В связи с этим на Закарпатье, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях ограничили движение на ряде автотрасс.

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Кроме того, 25 декабря в этом регионе страны ожидаются значительные дожди.

Погода ухудшится и в Карпатах, где прогнозируют сильный мокрый снег, метели, налипание мокрого снега и гололед на дорогах. Отдельные порывы ветра в горах будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье даже 25-28 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики ошарашили украинцев резкой сменой прогноза погоды.