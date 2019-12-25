В США мужчина открыл огонь в жилом доме. Он убил двух человек и покончил с собой. Личности погибших не разглашаются, сообщает "Корреспондент".

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Во время стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.

Другая информация о произошедшем пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли мужчину в авто.