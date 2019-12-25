Кому свято, а кому й робота. Різдвяні й новорічні свята в Німеччині період пожеж. У цей час кількість займань зростає на 40 відсотків. І гасять їх здебільшого добровольці, яких у Німеччині понад мільйон.

Чому німці готові працювати пожежниками у вільний від основної роботи час і безкоштовно - розкаже Тетяна Логунова.

Це відділ пожежної охорони в німецькому містечку Люкау.

"Задимлення в будинку? Зрозуміло, відряджаємо команду".

Коли диспетчер отримує виклик, негайно розсилає повідомлення всім співробітникам. А ті одразу кидають роботу, навчання чи відпочинок і мчать у пожежну частину. Всі вогнеборці в Люкау добровольці. І для Німеччини це не виняток, а, радше, традиція.

Німці кажуть: у кожному маленькому містечку, яке себе поважає, мають бути церква, стрілецький клуб і добровільна пожежна частина. Професійні вогнеборці працюють тільки у великих містах. А поза їх межами з пожежами борються добровольці. У Німеччині їх понад мільйон, тобто кожен вісімдесятий житель країни.

Стати пожежником не так і легко. Спочатку треба пройти медогляд, потім кілька місяців відвідувати спеціальні підготовчі курси і, нарешті, скласти іспит. Утім, у довбровільні вогнеборці записуються охоче. Особливо, молодь.

"Усе починалося як громадський рух. Люди в містечках, селах гуртувалися і брали на себе відповідальність за власну безпеку. Так і утворилися перші дружини добровольців. Зараз у Німеччині більш як мільйон таких вогнеборців. Це як хобі. Серед нас люди найрізноманітніших професій", - говорить Лутц Гроссман, голова Спілки пожежників-добровольців Берліна.

Лідія Маргот гасить пожежі в Берліні. У добровольці дівчина записалася ще шість років тому, разом з університетською подругою.

"Це почесно, ти показуєш приклад, рятуєш життя інших людей, допомагаєш. І це приносить справжнє задоволення. А ще мене тішить, що пожежниками дедалі частіше стають дівчата й жінки. І в цій галузі у нас уже гендерна рівність", - говорить Лідія Маргот, пожежниця.

Дональд Шульц теж доброволець. Поліцейський за фахом - на пожежі їздить у вільний від роботи час.

"Люди йдуть у добровольці з багатьох причин. Це бажання допомогти, вивчити щось нове, познайомитися з цікавими людьми і просто поїхати на завдання на цій крутій великій червоній машині. Цілий мікс мотивів. Мене в добровольці привели друзі. Просто спитали, чи хочу я спробувати. Я й погодився", - говорить Дональд Шульц, пожежник.

Викладачі й роботодавці відпускають добровольців на виклик теж без зайвих питань. Адже що може бути терміновішим за пожежу?