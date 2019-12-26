Елизавета прокомментировала скандалы в королевской семье [ Редактировать ]
Королева Великобритании Елизавета II высказалась о всех скандалах, которые окружали королевскую семью в 2019 году. Соответствующую информацию она озвучила во время традиционной рождественской речи.
Насколько известно, королева обычно никогда не комментирует скандалы, которые связаны с ее семьей. Но в этот раз ее терпение, видимо закончилось.
Во время традиционной рождественской речи королева заявила:
Уходящий год прошел не слишком гладко, временами наш путь был откровенно ухабистым.
Данное высказывание многие восприняли, как реакцию королевы на все неприятные ситуации, которые возникали в королевской семье на протяжении всего года.
В какие скандалы попадали члены королевской семьи в 2019?
- нарушение правил дорожного движения принцем Филиппом,
- страсти вокруг Меган Маркл и принца Гарри
- связанный с принцем Эндрю, который произошел из-за его дружбы с педофилом Джеффри Эпштейном
Раньше сообщалось о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл спустя два года пребывания в Лондоне призналась, что ей элементарно не с кем поговорить.
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